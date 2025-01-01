В Перми трое экс-сотрудников СИЗО осуждены за превышение полномочий Поделиться Твитнуть

Следователи СО по Дзержинскому району Перми регионального управления СК России собрали доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора трём бывшим сотрудникам ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности (пп. «г» и «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия и суда, фигуранты присваивали часть премий, выданных их подчиненным. Противоправная деятельность велась с осени 2023 года до осени 2024-го. Сотрудники были задержаны во взаимодействии с УСБ ГУФСИН России по Пермскому краю.

Суд приговорил их к условному лишению свободы на срок от 3 до 3 лет 6 месяцев. Как отметили в пресс-службе СУ СКР по региону, приговор пока не вступил в законную силу.

