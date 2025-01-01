Пермские баскетболисты победили в суперфинале Единой континентальной лиги 3х3 Поделиться Твитнуть

Пермская баскетбольная команда Bionord Pro, поддерживаемая Уральским заводом противогололедных материалов, успешно защитила свой титул и стала победителем суперфинала седьмого сезона Единой континентальной лиги 3x3 (решающие игры 12 и 13 декабря состоялись в Калуге). Александр Зуев, Станислав Шаров, Илья Богданов и Сергей Широков продемонстрировали уверенную игру и в финальном матче одержали победу над БК «Курчатов» со счётом 21:16.

Это победа стала закономерным продолжением серии побед в 2024/25 для Bionord Pro. Команда уже выиграла Чемпионат и Кубок России, а также одержала победы на турнирах Moscow Open и Red Square Cup, в Единой континентальной лиге 3×3, Кубке Урала и других крупных национальных и международных соревнованиях, включая престижный Greater Bay Area Final в Макао под эгидой FIBA. На днях она во второй раз подряд выиграла Суперкубок России по баскетболу 3×3, оставив трофей в Пермском крае.

