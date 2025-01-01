За сутки в Пермском крае потушили 7 пожаров Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 13 декабря, в Пермском крае было ликвидировано 7 пожаров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Два возгорания произошло в Перми, три — в Пермском муниципальном округе, по одному — в Ильинском и Чайковском муниципальных образованиях. В результате пожаров никто не пострадал.

В ведомстве добавили, что для предотвращения пожаров и обеспечения безопасности граждан 13 декабря на территории Пермского края работали 179 профилактических групп, состоящих из 423 человек. Более 2,8 тыс. жителей региона получили инструктажи по пожарной безопасности. Было распространено более 2,2 тыс. памяток с советами как не допустить возгорания и что делать при их возникновении.

