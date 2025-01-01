Авиарейсы по направлению Пермь — Баку задерживаются на шесть часов Задерживаются рейсы IO 483 и IO 484 Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно онлайн-табло международного аэропорта «Пермь», в субботу, 13 ноября, более чем на шесть часов задерживается вылет рейса IO 483 сообщением Пермь — Баку.

По расписанию самолёт должен был вылететь в 17:55, сейчас расчётное время — 00:10.

Также задерживается рейс IO 484 из столицы Азербайджана в Пермь. Самолёт, который должен был прибыть в столицу Прикамья в 16:30, прилетит в 23:05.

Напомним, вечером 9 декабря в расписании Международного аэропорта Пермь произошли корректировки, затронувшие два рейса в Москву (Шереметьево). Один из них был отменён. В московском аэропорту были введены временные ограничения на использование воздушного пространства из-за атаки дронов на Москву. По информации Росавиации, аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами, вводились корректировки в расписании части рейсов, несколько судов были направлены на запасные аэродромы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.