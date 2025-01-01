Суд постановил уволить двух чиновников Бардымского округа в Прикамье в связи с утратой доверия Исполнение судебных актов проконтролирует прокуратура Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Прокуратура обратилась в Бардымский районный суд с исками в отношении чиновников округа, требуя уволить их в связи с утратой доверия. В ходе проверок надзорное ведомство выявило конфликт интересов, который допустили директор местного центра культуры и досуга и заместитель главы администрации Бардымского округа.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, директор центра получал от контрагентов денежные средства за общее покровительство при осуществлении концертной деятельности. Он не уведомил своего работодателя о конфликте интересов, и впоследствии был осуждён.

Замглавы округа состоял в «иных близких отношениях с директором коммерческой организации», которая являлась исполнителем работ по муниципальным контрактам. Чиновник принимал участие в приёмке работ и, несмотря на то, что они не были полностью выполнены, приёмочная комиссия под руководством замглавы администрации округа приняла их и оплатила.

Суд удовлетворил заявленные исковые требования надзорного ведомства. После вступления судебных актов в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.