Суд постановил уволить двух чиновников Бардымского округа в Прикамье в связи с утратой доверия
Исполнение судебных актов проконтролирует прокуратура
Прокуратура обратилась в Бардымский районный суд с исками в отношении чиновников округа, требуя уволить их в связи с утратой доверия. В ходе проверок надзорное ведомство выявило конфликт интересов, который допустили директор местного центра культуры и досуга и заместитель главы администрации Бардымского округа.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, директор центра получал от контрагентов денежные средства за общее покровительство при осуществлении концертной деятельности. Он не уведомил своего работодателя о конфликте интересов, и впоследствии был осуждён.
Замглавы округа состоял в «иных близких отношениях с директором коммерческой организации», которая являлась исполнителем работ по муниципальным контрактам. Чиновник принимал участие в приёмке работ и, несмотря на то, что они не были полностью выполнены, приёмочная комиссия под руководством замглавы администрации округа приняла их и оплатила.
Суд удовлетворил заявленные исковые требования надзорного ведомства. После вступления судебных актов в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.