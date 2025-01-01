Пермский зоопарк подписал соглашение о сотрудничестве с городским департаментом образования Первой совместной акцией станет «Зоокалейдоскоп» Поделиться Твитнуть

фото: Пермский зоопарк

Подписано соглашение о сотрудничестве между Пермским зоопарком и департаментом образования Перми. В соответствии с документом, стороны будут проводить мероприятия, направленные на повышение знаний школьников в сфере экологии и зоологии, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Первая совместная акция — «Зоокалейдоскоп» — стартовала 8 декабря. Каждый месяц зоопарк будет выбирать одно животное, которое внесено в Красную книгу или в этот месяц отмечается его день. Дети будут наблюдать за животными и готовить образовательные или творческие ролики про него с рассказами об особенностях, повадках, среде обитания. В паблике «Новости пермского образования» отмечается, что участвовать можно творческой группой или классом. В конце месяца будут определять несколько победителей, которые получат бонусы от департамента и зоопарка.

Добавим, что животным декабря стал белый полярный медведь.

Напомним, в «Ночь искусств» в Пермском зоопарке прошла презентация Клуба юных зоологов, первая группа которого уже приступила к работе. Также были представлены творческие лаборатории зоопарка — они начнут работать с января 2026 года.

