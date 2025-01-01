На следующей неделе в Прикамье могут прийти аномальные холода Осадки продлятся до вторника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает телеграм-канал Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, смещение нового циклона на холодном фронте над Нижним Поволжьем на Средний Урал приведёт к увеличению осадков в Пермском крае.

В воскресенье снегопады усилятся до сильных, в понедельник продолжатся, но уже с умеренной интенсивностью. На дорогах ожидаются снежные заносы и накаты.

В субботу, 13 декабря, температура воздуха в регионе составит -5...0°С, в Перми -3...-1°С, на северо-западе -13...-8°С. В воскресенье, 14 декабря, будет холоднее: ночью и днём -8...-3°С, в Перми -5...-3°С. На севере и западе ночью -19...-14°С, днём -13...-8°С.

В понедельник, 15 декабря, температура составит -11...-6°С, в Перми -8...-6°С, на севере и востоке -16...-11°С.

Сообщается также, что 16-18 декабря, по предварительному прогнозу, в Прикамье могут прийти аномальные холода — средняя суточная температура воздуха окажется на 7°С ниже климатической нормы.

