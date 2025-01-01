В ноябре продажи легковых автомобилей в Прикамье выросли на 7,3% Зарегистрировано 2159 новых машин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре 2025 года в Пермском крае было продано на 7,3% больше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra.

В целом за отчётный период в регионе было зарегистрировано 2159 новых легковых машин. По мнению экспертов, это связано с повышением утилизационного сбора — новые ставки начали действовать с 1 декабря текущего года.

Издание отмечает, что в октябре 2025 года было зарегистрировано 2984 легковых автомобиля. В ноябре самыми популярными марками стали Lada, Haval , Tenet, Belgee, Geely и Changan.

Сообщается также, что в ноябре увеличилось количество зарегистрированных подержанных легковых автомобилей — на 6,2% по сравнению с октябрем 2024 года. В Прикамье зарегистрировано 8211 таких машин. В прошлом месяце — 9144 подержанных автомобиля.

