Треть жителей Перми в 2026 году хочет увеличить доход Также в тройке целей — забота о здоровье и путешествия

Константин Долгановский

По данным «Авито», 71% жителей Перми ставит цели на новый год, при этом 32% респондентов делают это каждый год. В основном этот ритуал соблюдают пермяки 18-24 лет.

В 2026 году большинство опрошенных — 37% — хотят увеличить доход или накопить определённую сумму. В тройку основных целей на будущий год вошли также забота о здоровье (28%) и желание чаще путешествовать (27%).

Цели, связанные и изменениями в себе, по данным сервиса, чаще ставит молодёжь 18-24 лет — они хотят повысить уверенность, улучшить ментальное здоровье, отказаться от вредных привычек (31%). Также они выразили желание освоить новые навыки (18%).

Цели по улучшению физической формы чаще преследуют женщины (24%), мужчины хотят достичь баланса между работой и личной жизнью (19%) и найти вторую половинку (11%).

