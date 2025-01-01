Форум креативных индустрий «Сферы» в Перми посетила 1,5 тысячи человек Свой потенциал и перспективные проекты презентовали представители отрасли региона Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В пятницу, 12 декабря, на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» состоялся второй форум креативных индустрий «Сферы» (0+), объединивший представителей власти, промышленности, креативного бизнеса, общественности, специалистов образования в сфере креативных индустрий, создателей цифрового и медиаконтента. Участниками и гостями форума стали более 1,5 тысячи человек.

Главная тема форума в этом году — «Искусство объединяться: коллаборации, партнёрства, сообщества и совместное формирование ответов на вызовы нового времени». Ключевым событием стала пленарная сессия с участием главы Прикамья Дмитрия Махонина. Свои инициативы и проекты представили представители отрасли региона. Обсуждались также важные для дальнейшего развития этого сектора экономики вопросы.

Дмитрий Махонин отметил, что необходимо проработать вопрос о том, что является или относится к сфере креативной экономики.

«Это позволит нам учитывать реальные запросы индустрии и оперативно формировать адресные меры поддержки», — пояснил глава региона.

В настоящее время в реестре креативных предпринимателей, который Пермский край утвердил одним из первых в стране, находится более 6 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. В ближайшее время планируется расширить перечень за счёт самозанятых.

В число представленных на пленарной сессии проектов вошёл образовательный курс «от креативщиков для креативщиков» по созданию бренда одежды, который получил большой отклик у представителей фэшн-индустрии Пермского края. Проект был запущен создателем бренда Molotov Иваном Ермолиным и Игорем Горячевым при поддержке региона.

Кейс международного продвижения с помощью господдержки представил руководитель продюсерского центра «Капризка» Юрий Цодикович. О разработке айдентики 100-летия Коми-Пермяцкого округа и фирменного стиля для гастрономического проекта «Сур, нянь, черинянь — застолье на холмах» музея «Хохловка» рассказала сооснователь дизайн-студии Level Design Communications Елена Берлин. Сейчас компания разрабатывает стиль для Коми-Пермяцкого краеведческого музея имени Субботина-Пермяка.

Добавим, что, по данным Корпорации МСП, самыми популярными направлениями у представителей креативного бизнеса в возрасте до 35 лет являются реклама и PR, разработка ПО и ИТ-услуги, дизайн и фотография, сфера отдыха и развлечений, деятельность блогеров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.