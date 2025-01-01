Появились мошеннические боты, выдающие себя за соцфонд РФ Поделиться Твитнуть

Социальный фонд Российской Федерации предупреждает, что в мессенджерах и социальных сетях появились мошеннические боты, выдающие себя за официальный сервис Фонда. Об этом сообщает УБК МВД России.

Такие боты могут использовать логотип СФР и формулировки, схожие с официальными, однако их цель — под видом взаимодействия с государственным органом получить у пользователя номер телефона и SMS-код, предназначенный для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги», в банковских приложениях или других сервисах.

Важно помнить, что Социальный фонд не предоставляет услуги через Telegram, «ВКонтакте» и другие мессенджеры. Сотрудники СФР никогда не запрашивают SMS-коды, пароли, СНИЛС или паспортные данные ни через ботов, ни в чатах, ни по телефону. Единственными официальными каналами взаимодействия с Фондом являются портал госуслуги.рф, сайт sfr.gov.ru и личное обращение в клиентскую службу СФР.





