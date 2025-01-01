Мошенники рассылают предложения о получении выплат от имени «Госуслуг» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МВД России предупредило граждан о новой массовой мошеннической рассылке в мессенджерах, имитирующей сообщения от имени платформы «Госуслуги». В сообщениях предлагается оформить так называемую «денежную выплату» за декабрь. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что подобные атаки, основанные на социальной инженерии, остаются наиболее эффективными для мошенников, несмотря на развитие технических средств защиты. «Хотя в профессиональной среде часто обсуждаются сложные кибератаки и уязвимости, наибольший ущерб обычным гражданам по-прежнему наносят простые, годами неизменные схемы. Пример — массовая рассылка от 11 декабря 2025 года, имитирующая «Госуслуги»», — отметили в управлении.

Если пользователь переходит по ссылке из такого сообщения и следует указаниям, он может непреднамеренно подписаться на ресурсы, продвигающие нелегальные онлайн-казино, мошеннические инвестиционные проекты или вредоносные программы, маскирующиеся под полезное ПО.

Представители МВД подчеркнули, что ошибочно полагать, будто подобные схемы обманывают только тех, кто неопытен в цифровой среде. На практике такие рассылки продолжают работать годами благодаря доверительному восприятию официальных брендов и отсутствию у пользователей привычки проверять источники информации.

«Поэтому ключевое значение сегодня имеет профилактика: развитие цифровой грамотности, умение критически оценивать сообщения, проверять их подлинность и не поддаваться давлению. Критическое мышление — это та защита, которая способна предотвратить ошибку ещё до того, как она произойдёт», — заключили в управлении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.