В Пермь пришёл циклон Helmut За несколько дней может выпасть половина месячной нормы осадков

Константин Долгановский

С 12 по 16 декабря в городе прогнозируется выпадение половины месячной нормы осадков в виде снега. В связи с этим дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. На федеральных трассах задействовано 93 единицы техники, которые обеспечивают очистку магистралей в направлении Екатеринбурга, Ижевска, Краснокамска, а также городских обходов. Об этом пишет ВЕТТА.

На региональных дорогах работают более 160 единиц техники, предоставленных подрядными организациями; они занимаются уборкой проезжей части, остановок и дорожных знаков. В Перми на уборке улиц и тротуаров задействованы свыше 170 единиц техники и более 200 человек, при этом ночью количество машин будет увеличено.

Уборка ведётся в режиме непрерывного патрулирования: техника очищает проезжую часть, обрабатывает её противогололёдными материалами — особенно на подъёмах — и организует вывоз снега. Полная очистка основных магистралей будет завершена в течение четырёх часов после окончания снегопада.

