В Перми осудили сотрудника организации за коммерческий подкуп Он подписал документы о поставке не прошедших контроль качества мостовых кранов

Максим Артамонов

В Перми заместителя начальника отдела коммерческой организации признали виновным в незаконном получении средств за совершение незаконных действий в крупном размере (п/п «в» и «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает краевая прокуратура.

«В июне 2024 года подсудимый получил через посредника 200 тыс. руб. от руководителя подрядной организации. Вознаграждение предназначалось за подписание в рамках выполнения договора поставки электрических грузоподъёмных мостовых кранов итоговых документов на продукцию, не прошедшую контроль качества в силу множественных дефектов лакокрасочного покрытия, коррозии металла», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

По материалам проверки краевого УФСБ было возбуждено уголовное дело. Орджоникидзевский районный суд Перми с учётом позиции гособвинения назначил виновному наказание в виде штрафа 600 тыс. руб. Также он на год лишён права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в сфере технического контроля и испытаний.

