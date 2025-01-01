В Прикамье похоронили участника СВО Сергея Новикова
Он погиб в октябре этого года
В Александровском округе проводили в последний путь бойца спецоперации Сергея Новикова. Об этом сообщили в местной администрации.
Сергей Новиков родился 15 марта 1996 года в п. Яйва. В детстве его семья переехала в Уссурийск, где он окончил 9 классов. После школы поступил в колледж по специальности «автомеханик», а затем прошел обучение от военкомата по линии ДОСААФ, получив профессию «водитель». В 2014 году служил по призыву на острове Сахалин в мотострелковом отделении. Окончив службу, подписал контракт на три года.
После армии молодой человек работал монтажником в составе мостоотряда в разных городах Дальневосточного округа.
Когда началась СВО, он подписал контракт с Минобороны РФ и служил в Запорожской области в звании гвардии рядового, был оператором БПЛА роты разведки воинской части.
Погиб 4 октября 2025 года при освобождении территорий с. Приютное Запорожской области, получив ранения в результате атаки БПЛА.
Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким солдата.
