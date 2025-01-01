В Прикамье 65-летняя женщина украла деньги у пенсионерки в банке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Куединском районе полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в краже денежных средств в отделении банка.

Следственным отделением ОМВД России по Куединскому району возбуждено уголовное дело в отношении 65-летней женщины по подозрению в совершении кражи.

В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 74-летняя пенсионерка. По её словам, она пришла в банковское отделение, где сняла со счёта 15 тыс. руб. В момент, когда убирала паспорт и кошелёк в сумку, она случайно оставила наличные на подоконнике. Этим воспользовалась другая посетительница учреждения, которая заметила деньги, взяла их и скрылась.

Сотрудники полиции оперативно провели комплекс разыскных мероприятий, в результате которых быстро установили личность подозреваемой и задержали её. В ходе допроса женщина признала вину и полностью возместила потерпевшей причинённый материальный ущерб.





