В Перми прокуратура проверяет работу детской больницы
Ранее жители жаловались на условия пребывания маленьких пациентов
Прокуратура Ленинского района Перми начала проверку по сигналу о ненадлежащих условиях в Детской клинической больнице №3. Поводом для вмешательства надзорного органа стали жалобы пермяков в соцсетях и публикации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Во время проверки ведомство даст оценку соблюдению законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения со стороны учреждения.
Если прокуратура найдёт нарушения, то будет принят «комплекс мер прокурорского реагирования», отметили в ведомстве.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.