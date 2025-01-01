В Перми прокуратура проверяет работу детской больницы Ранее жители жаловались на условия пребывания маленьких пациентов Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Ленинского района Перми начала проверку по сигналу о ненадлежащих условиях в Детской клинической больнице №3. Поводом для вмешательства надзорного органа стали жалобы пермяков в соцсетях и публикации в СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Во время проверки ведомство даст оценку соблюдению законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения со стороны учреждения.

Если прокуратура найдёт нарушения, то будет принят «комплекс мер прокурорского реагирования», отметили в ведомстве.

