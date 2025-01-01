В Прикамье компанию наказали за нарушения трудовых прав несовершеннолетних Гендиректора оштрафовали на 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Горнозаводского района провела инспекцию на одном из местных предприятий и обнаружила многочисленные нарушения трудового законодательства.

В частности, надзорное ведомство выявило пренебрежение правилами безопасности труда и установило случаи привлечения к работе несовершеннолетних без заключения трудовых договоров. В связи с этим прокурор вынес предписание руководству компании.

В итоге генерального директора привлекли к административной ответственности за игнорирование государственных стандартов в области охраны труда и нарушение трудового законодательства. Ему назначен штраф 160 тыс. руб.

