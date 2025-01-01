Выходные 13 и 14 декабря в Перми ожидаются морозными и снежными За пять дней в городе может выпасть около половины месячной нормы осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Яндекс Погоды», выходные 13-14 декабря в Перми прогнозируются морозными и снежными. В субботу утром температура воздуха составит -2°С, днём -3°С, вечером понизится до -5°С, а ночью — до -7°С. Ветер будет южным и северным, с порывами до 6 м/с. В воскресенье в течение дня — от -7 до -6°С, ветер северо-восточный и северный, с порывами до 12 м/с.

Среди российских городов-миллионеров самая тёплая погода в эти выходные будет в Краснодаре (до +5°С), холоднее всего — в Казани (до -9°С).

По информации ГИС-Центра ПГНИУ, на севере и северо-западе Прикамья в субботу похолодает до -7…-12°C, осадки прекратятся, но на остальной территории, включая Пермь, продолжится слабый или умеренный снег. На холодном фронте над Поволжьем сформируется глубокий циклон с сильными снегопадами и ветрами, из-за чего над Прикамьем снег усилится к вечеру воскресенья. При этом температурный контраст 14 декабря сохранится (-10…-15°C на северо-западе, -1…-3°C на юго-востоке).

В тылу циклона снегопад продолжится до вечера понедельника. Ожидается, что с 12 по 16 декабря в Перми может выпасть около половины месячной нормы осадков.

