Проект концепции ликвидации изливов шахтных вод в Прикамье представлен в Москве Работа по её реализации начнётся в 2026 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Москве под председательством главы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрия Кобылкина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина прошло заседание межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна (КУБ). В совещании также приняли участие председатель Комитета по энергетике Николай Шульгинов, представители Минэнерго и Минприроды РФ, других профильных федеральных ведомств.

Совместную работу над проектом концепции ликвидации изливов шахтных вод в КУБе в 2025 году вели Минэнерго России и Пермский край. Куратор тематики от Минэнерго России — заместитель министра, статс-секретарь Дмитрий Исламов сообщил, что с учётом поступивших замечаний от членов МРГ концепция будет доработана и утверждена до конца 2025 года. Работа по её реализации начнётся в 2026 году. При этом, учитывая сложность проблематики КУБа, реализация будет происходить поэтапно.

Участники заседания отметили, что на ликвидацию экологических последствий — строительство различных инженерных и очистных сооружений и систем — потребуются десятки и даже сотни миллиардов рублей. Значительные суммы необходимы будут и для их дальнейшей эксплуатации.

Тем не менее, в рамках принятой в 2024 году «дорожной карты» по урегулированию загрязнения водных объектов изливами шахтных вод на территории КУБа и за его пределами Минэнерго подтвердило готовность выполнить все обязательства по ликвидации экологических последствий горных работ в КУБе.

Предусмотрены два направления работы. Так, в рамках технико-экономического анализа технологий очистки и разработки ПСД на строительство необходимых сооружений и систем будет определена достаточность инженерной инфраструктуры там, где есть изливы, проведена топографическая съёмка всей территории КУБа, созданы фильтрационные и миграционные модели с формированием полноценной гидрогеологической модели.

Второе направление — установление региональных нормативов качества водных объектов КУБа, включая нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. По словам заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, в 2027-2028 годах ФГБУ ВНИРО проведёт научно-исследовательскую работу, после чего станет возможным установление региональных нормативов.

В ходе заседания Прикамье представило результаты работы Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» по апробации уникальной технологии очистки кислых вод. Решено проработать возможность внедрения данного метода. Добавим, что реализация «дорожной карты» находится под отдельным контролем заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.