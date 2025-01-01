Дети сотрудников филиала «ПМУ» получили новогодние подарки от «Уралхима» Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Оболдина

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Накануне зимних праздников сотрудники «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» получили 565 новогодних подарочных наборов для своих детей.

Каждый подарок упакован в праздничный брендированный мешок со сладостями, сувенирами и поздравительной открыткой. Главные сюрпризы внутри были тщательно подобраны с учётом возраста ребенка.

Детям до трёх лет сотрудники принесут бизиборд, развивающие кубики и магнитный конструктор. Возрастная группа от 3 до 6 лет получит наборы для творчества и игру на запоминание. Детям постарше — от 7 до 10 лет — родители подарят набор для создания ёлочных 3D-игрушек, мини-теплицу и набор для выжигания по дереву. Подросткам 11-14 лет достанутся термос, поясная сумка и брендированная шапка.

Григорий Артемьев, ведущий инженер по ремонту филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— У меня пятеро детей, и у каждого в свое время был «подарочный возраст» — тот период, когда они с работы ждали особенных наборов. Старшие уже прошли этот этап, и теперь с тем же самым трепетом и любопытством подарки ждут малыши. Дети активно пользуются игрушками и сувенирами от «Уралхима», ведь они в наборе универсальные.

В декабре для детей членов профсоюза предприятия также будет организовано специальное новогоднее представление.

