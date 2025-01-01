Директор пермской компании выплатил 3,9 млн рублей задолженности по зарплате Уголовное дело в его отношении прекращено Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми директор одной из коммерческих организаций с июня 2024 года по сентябрь текущего года не в полном объёме выплачивал заработную плату своим сотрудникам, сообщает пресс-служба СКР по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что на основании материалов, поступивших из прокуратуры, сотрудники следственного отдела по Дзержинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудили в отношении руководителя уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Во время расследования подозреваемый погасил задолженность перед сотрудниками в полном объёме на общую сумму свыше 3,9 млн руб. Также он выплатил денежную компенсацию.

В связи с тем, что преступление подозреваемый совершил впервые, а также погасил долг в полном объёме, уголовное дело в отношении него было прекращено.

