В Прикамье полицейские спасли пенсионерку от повторного мошенничества

Константин Долгановский

В Нытве полицейские предотвратили повторную попытку мошенничества в отношении пенсионерки и сохранили её последние сбережения.





Жительница Нытвенского городского округа получила звонок от неизвестного, представившегося сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что с её банковского счёта якобы была совершена попытка перевода средств на счета преступников, и предложил избежать уголовной ответственности, если она «задекларирует» свои сбережения.





Следуя инструкциям звонившего, женщина сняла 6 млн руб. и передала их курьеру, полагая, что деньги вскоре вернут. Однако этого не произошло. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию.





Мошенники, получив крупную сумму, попытались воспользоваться доверчивостью пенсионерки повторно. Узнав, что у неё осталась часть средств, которую она не смогла снять в первый раз, они вновь связались с ней и потребовали передать остаток через курьера на «безопасный счёт». Однако эта встреча проходила уже под контролем сотрудников уголовного розыска.





В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 21-летнего жителя Перми, ранее судимого, который выступал в роли курьера. Благодаря вмешательству правоохранителей была предотвращена попытка хищения 2,5 млн руб. — последних сбережений пенсионерки.





По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

