Прикамца оштрафовали за продажу самодельного алкоголя Размер штрафа составил 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Житель Прикамья полностью погасил уголовный штраф, назначенный за незаконную продажу самодельного алкоголя.

Изначально супруги из Чайковского варили спиртные напитки исключительно для собственного употребления. Однако после того как их продукция получила положительные отзывы знакомых, пара решила монетизировать своё увлечение. Жена разместила в социальной сети объявление о продаже домашнего виски, а муж закупил сырьё и увеличил объёмы производства. Алкоголь распространялся не только через интернет, но и по "сарафанному радио".

На след нелегальных производителей вышли благодаря бармену из Пермского края. Увидев объявление о продаже домашнего алкоголя по цене 450 руб. за литр, он приобрёл небольшую партию, попробовал и решил включить напиток в барное меню. Для этого он заказал у продавцов 140 л. Однако вскоре по телевизору прозвучал репортаж о массовом отравлении фальсифицированным алкоголем, и бармен, осознав риски, обратился в полицию. В ходе контрольной закупки мужчина, занимавшийся изготовлением и продажей, был задержан.

Суду были представлены неопровержимые доказательства: супруги производили, хранили и реализовывали алкогольную продукцию без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, без лицензии и необходимой маркировки. Обоим были назначены уголовные штрафы в 150 тыс. руб. по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ.

Исполнительный документ в отношении мужа поступил в отдел судебных приставов по городу Чайковскому. Сотрудники службы разъяснили должнику, что в случае неуплаты в установленный 60-дневный срок его правовое положение ухудшится. Однако это не побудило его к своевременному исполнению обязательств. Лишь после того, как пристав направил в суд представление о замене штрафа на более строгое наказание, мужчина оперативно представил платёжное поручение, подтверждающее полное погашение задолженности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.