Приставы нашли прикамца благодаря его увлечению фотографией У него были долги по кредитам и налогам на сумму свыше 1,4 млн рублей

Константин Долгановский

Судебные приставы установили местонахождение должника, воспользовавшись его увлечением фотографией.

В рамках акции «В Новый год без долгов» удалось найти жителя Перми, задолжавшего около 1,5 млн руб. В отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю находится сводное исполнительное производство в отношении гражданина, имеющего долги по кредитам и налогам на сумму свыше 1 млн 400 тыс. руб. Мужчина скрывался от сотрудников службы, чему способствовало и то, что дом, где он ранее был зарегистрирован, был снесён под новую застройку. Поскольку других данных о его месте жительства не было, должника объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий поступила информация, что он работает фотографом в одной из фотостудий Перми, хотя и неофициально. Сотрудники ведомства неоднократно звонили по номеру, указанному на сайте студии, однако должник, предупреждённый через портал Госуслуг о мерах принудительного исполнения, каждый раз представлялся под разными именами. Тем не менее, при изучении отзывов в «Яндекс.Картах» об этой фотостудии были найдены положительные комментарии, в которых фотограф упоминался по имени, совпадающему с именем разыскиваемого.

Для проверки информации судебный пристав лично посетил фотостудию. В момент его прихода фотограф демонстрировал своё мастерство потенциальному клиенту. Сотрудник службы, имея при себе фотографии должника, без труда его опознал. После этого он представился и вручил постановление о принудительном приводе. Даже в этот момент мужчина попытался выдать себя за другого человека, однако аргументы пристава убедили его последовать в подразделение.

В результате беседы в ведомстве удалось установить фактическое место жительства должника, а также наложить арест на его наручные часы. Сам гражданин заявил о намерении погасить задолженность и уже внес частичную оплату по своим обязательствам.

