КРТ в микрорайоне Комсомольском в Перми будет реализовывать ПЗСП Проект застройки территории оценили в 26,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Состоялся аукцион по определению подрядчика для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Комсомольском, который входит в состав Дзержинского района Перми. Информация о торгах была опубликована на электронной площадке «ГИС-торги».

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», в борьбе за право заключения договора участвовали две компании. В результате победителем стала компания ПЗСП, предложившая за контракт по КРТ 26,5 млн руб.

Проект реновации охватывает два участка общей площадью около 25 га, расположенных в правой части Перми. Срок реализации проекта КРТ составляет 15 лет с момента подписания соответствующего договора. На территории, подлежащей застройке, находятся 56 многоквартирных домов общей площадью почти 42 тыс. кв. м, а также коммерческие объекты. В обязанности победителя торгов входит расселение 24 старых и аварийных многоквартирных зданий.

Комсомольский микрорайон, расположенный в 20 минутах езды от центра Перми, отличается транспортной доступностью благодаря близости к ж/д станции Комсомольская. В непосредственной близости находятся объекты социальной инфраструктуры (школы, детские сады), парки и зеленые зоны. Полученные средства от торгов планируется направить на программу расселения ветхого жилья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.