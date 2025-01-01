В Прикамье три дня подряд прощались с погибшими военнослужащими из одного округа Участников СВО из Суксуна похоронили на этой неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Суксунском округе местные жители несколько дней подряд провожали в последний путь своих земляков-военнослужащих, погибших на СВО.

Как сообщает местная администрация, в муниципалитете состоялись порохоны Эльмира Галимова, Сергея Чиркова и Альфиса Хакимова.

Эльмир Галимов попал под мобилизацию в 2022 году и проходил службу в зоне проведения СВО. Его погребение состоялось 8 декабря в д.Нижняя Истекаевка. Сергей Чирков, служивший стрелом мотострелкового отделения, погиб, выполняя боевые задачи в ходе специопрации на Украине. Прощание с ним состоялось 10 декабря.

Гвардии рядовой Альфис Хакимов был убит 27 августа 2025 года на передовой СВО. Церемония прощания с военнослужащим состоялась 11 декабря в д.Бырма.

Администрация Суксунского муниципального округа выразила соболезнования семьям и близким земляков, погибших в ходе СВО.

