«Территория передышки» собирает новогодние подарки для бездомных Перми

Центр помощи людям в беде «Территория передышки» объявляет сбор новогодних подарков для бездомных. Акция в этом году проходит в восьмой раз.

Планируется собрать 450 подарков, стоимость каждого — 1467 руб. В подарок входят конфеты, консервы, печенье, тёплые носки, варежки, шарфы и шапки, мыло, бритвенные станки, зубная паста. Всё это будет красиво упаковано и передано подопечным дневного центра «Территория передышки», посетителям стоянок гуманитарного автобуса «Еда на колёсах» и жильцам двух государственных приютов.

Центр помощи призывает пермяков принять участие в благотворительной акции. Для этого можно перечислить деньги или принести вещи и продукты в несколько пунктов, среди которых кофейни, студии йоги и другие локации. Все они перечислены на сайте благотворительной организации.

Сбор проходит до 23 декабря.

