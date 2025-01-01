На Пермь надвигаются сильные снегопады Возможны автомобильные пробки, обрывы линий электропередачи и другие происшествия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение завтрашнего дня, 12 декабря, в Прикамье ожидается порция интенсивных осадков — до 5-8 мм за 12 часов.

Это связано с приближением циклона, выходящего с северо-запада европейской части России. Он будет сопровождаться потеплением (до 0…-2° завтра вечером на северо-западе края и в ночь на субботу в центральных районах). Одновременно в тылу этого циклона начнётся вторжение холодного воздуха на европейскую территорию России.

В отдельных районах края прогнозируется гололёд.

В связи с этим МЧС Прикамья предупреждает, что неблагоприятные погодные явления могут стать причиной обрывов линий электропередачи, аварий на системах ЖКХ, заторов и увеличения дорожно-транспортных происшествий.

Ведомство напоминает всем участникам дорожного движения — водителям и пешеходам — о необходимости соблюдать осторожность.

