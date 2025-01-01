«Партдесант» проверил ход работ на объектах народной программы в Прикамье Их посетили депутаты и активисты партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Пермском крае «Партийный десант» «Единой России» продолжает инспектировать ход работ на объектах народной программы. Так, в Берёзовском округе группа активистов и депутатов под руководством секретаря местного отделения партии, главы округа Игоря Чайкина оценила ход строительства Дома культуры в Берёзовке.

Проект реализуется в рамках направления «Новый клуб» программы «Комфортный край», инициированной губернатором Пермского края, секретарём регионального отделения партии Дмитрием Махониным. На строительной площадке уже завершён этап закладки фундамента, подрядная организация приступила к возведению стен. Игорь Чайкин отметил, что подрядчик соблюдает установленные договором сроки и ведёт работы в соответствии с утверждённым планом. Завершение всех работ запланировано на осень 2026 года.

Депутат Законодательного собрания Пермского края Георгий Ткаченко в ходе рабочей поездки совместно с главами муниципалитетов проинспектировал ход реализации значимых проектов в Осинском, Еловском, Чайковском и Бардымском округах.

В Осе завершён четвёртый этап масштабной реконструкции Ярмарочной площади. Работы на объекте продолжатся. В новом одноэтажном здании поликлиники, рассчитанном на 100 посещений в смену, идут отделочные работы. Поликлиника, которая будет обслуживать около 20 тыс. взрослых жителей, полностью соответствует современным стандартам. Также завершён капитальный ремонт в краеведческом музее, начатый в 2024 году.

В Еловском округе Георгий Ткаченко осмотрел новую блочно-модульную котельную, построенную в рамках краевой программы модернизации теплосетей. Также по проекту было заменено 600 м теплотрассы.

В Чайковском округе завершена масштабная реконструкция двух сельских домов культуры — в сёлах Большой Букор и Зипуново. Работы проведены в рамках направления «Культурная реновация» краевой программы «Комфортный край».

В Бардымском округе «Партдесант» оценил готовность нового здания Сарашевского центра культуры, досуга и спорта. Все основные строительные этапы завершены, идут отделочные работы. В ближайшее время в учреждение, рассчитанное на 100 мест, начнут завозить оборудование.

