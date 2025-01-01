В Прикамье продлили действие выплат контрактникам в Суксуне До конца 2026 года они будут получать подъёмные по 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

По решению депутатов думы Суксунского муниципального округа продлено действие программы поддержки контрактников, которые отправляются в зону спецоперации.

В частности, до конца 2026 года граждане РФ, а также иностранцы, подписавшие контракт для участия в СВО, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. руб.

Финансирование этой меры поддержки будет осуществляться из резервного фонда местной администрации, сообщает телеграм-канал «На местах».

