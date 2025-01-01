В Перми состоится форум креативных индустрий «Сферы» Он пройдёт 12 декабря Поделиться Твитнуть

фото предоставлено пресс-службой губернатора Пермского края

В пятницу, 12 декабря, на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь Экспо» в столице Прикамья пройдёт второй форум креативных индустрий «Сферы». Среди гостей и участников события — представители креативного бизнеса, специалисты образования в сфере креативных индустрий, создатели цифрового и медиаконтента.

Главная тема форума — «Искусство объединяться: коллаборации, партнёрства, сообщества и совместное формирование ответов на вызовы нового времени». Одним из центральных событий станет пленарная сессия с участием губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. Также на форуме состоится восемь дискуссионных площадок. Так, на площадке «Event-индустрия: тренды и партнерства» будут обсуждать выстраивание партнёрства и развитие фестивалей и крупных мероприятий. Участники форума обсудят, как собирать команды под гранты и инвестиции, работать с идентичностью и смыслами территории.

Запланированы также закупочная сессия органов власти и пермских предприятий и демодень акселератора «Цифровая Кама» — компании из региона презентуют новые ИТ-продукты в креативных отраслях, туризме, образовании, в строительстве, лучшие из которых смогут претендовать на гранты до 5 млн руб.

В числе спикеров форума «Смыслы» — соосновательница бренда безалкогольных напитков «РЕКА», блогер, диджей и ведущая Ксения Дукалис, сооснователь агентства SETTERS Александра Жаркова, создатель медиа про креативный маркетинг с аудиторией 100 тыс.+, эксперт проектов 2ГИС и Яндекс Дмитрий Яковлев, автор типологии «Цикл Нифонтовой», креативный предприниматель в сфере образования Анастасия Нифонтова.

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что на мероприятии впервые представят лимитированный альбом фестиваля RED FEST — это виниловая пластинка с синглами пермских исполнителей и музыкальных групп.

