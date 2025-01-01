Из канализационной трубы в Перми достали шубу и 4 тонны тряпок Всё это образовало непроходимую пробку Поделиться Твитнуть

На ул. Чернышевского Перми сотрудники «НОВОГОРа» проводят работы из-за сбоя системы водоотведения. Специалисты вручную и с помощью техники чистят и промывают коллектор, чтобы ликвидировать засор.

Как сообщает пресс-служба компании, в трубах нашли шубу и около 4 тонн мусора в виде влажных салфеток и тряпок. Это создало непроходимую пробку, из-за которой система водоотведения дала сбой. Появилась угроза подтопления улицы.

«Почему это происходит? Даже одна маленькая салфетка, брошенная в унитаз, может стать причиной катастрофы в масштабе дома или микрорайона. Мусор не растворяется, а копится, пока не забьёт трубу наглухо. Результат — засор, выход стоков, неприятный запах», — заметили в «НОВОГОРе».

Компания призывает бережно относиться к канализации, не бросать в унитаз мусор, в том числе салфетки, ватные палочки, пищевые отходы и туалетную бумагу.

