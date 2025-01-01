Алёна Бронникова В аэропорту Перми вновь задержали и отменили несколько рейсов Пассажирам пришлось ждать отправки в Москву с задержкой до восьми часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино 11 декабря снова задержаны несколько рейсов в Москву. Два рейса были отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы СУ 1200 и 1201 и СУ 1768 и 1769 из Шереметьево в Пермь и обратно. По расписанию самолёт дневного рейса должен был приземлиться в Перми в 12:40 и вылететь в 13:30, прилёт вечернего ожидался в 19:25, вылет — в 20:20.

Самолёт из Москвы ДР 6511 авиакомпании «Победа» прилетел в Пермь в 13:46 — с 9-часовым опозданием, обратно судно вылетело в 14:10 вместо 06:00.

С семичасовой задержкой вылетел самолёт ДР 434 — отправку из Перми в Москву переносили с 05:45 до 13:07. На пять часов позже вылетели пассажиры «Аэрофлота» рейсом СУ 1395 — в 13:32 вместо 08:30.

Также из Перми 11 декабря с задержкой вылетели рейсы в Казань (ЮВ 542), Санкт-Петербург (ДР 570 и FV 6582) и Сочи (ДР 366).

