В Прикамье уже восьмой месяц подряд снижается потребление алкоголя На каждого жителя края приходится до 8,93 литра спиртного Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае продолжается тенденция снижения потребления алкоголя, которая наблюдается уже восьмой месяц подряд. Согласно данным, предоставленным ЕМИСС по запросу «Рифей», в марте 2025 года на каждого жителя региона приходилось 12,1 л чистого спирта, но к ноябрю этот показатель уменьшился до 8,93 л.

На уровне страны среднее потребление алкоголя тоже показало снижение, составив 7,63 л на человека. В Свердловской области ситуация выглядит несколько иначе: там жители употребляют в среднем 10,34 л. алкоголя в месяц.

Тем временем на Кавказе уровень потребления спиртного остаётся одним из самых низких в России. Например, в Чечне этот показатель составляет всего 0,11 л на человека, в Ингушетии — 0,63 л, а в Дагестане — 0,89 л. Наибольшее потребление алкоголя фиксируется в Ненецком АО (18,55 л на человека).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.