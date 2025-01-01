В Прикамье ввели режим беспилотной опасности Все оперативные службы оповещены и приведены в состояние полной готовности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в четверг, 11 декабря, введён режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края в своих социальных сетях.

Все оперативные службы оповещены и приведены в состояние полной готовности. Жителей просят сохранять спокойствие, оставаться внимательными и не поддаваться панике.

В случае необходимости следует звонить в экстренные службы по единому номеру — 112.

