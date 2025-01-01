В Прикамье ввели режим беспилотной опасности
Все оперативные службы оповещены и приведены в состояние полной готовности
В Пермском крае в четверг, 11 декабря, введён режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности Пермского края в своих социальных сетях.
Все оперативные службы оповещены и приведены в состояние полной готовности. Жителей просят сохранять спокойствие, оставаться внимательными и не поддаваться панике.
В случае необходимости следует звонить в экстренные службы по единому номеру — 112.
