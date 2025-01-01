В Прикамье пенсионеру вернули 100 тысяч, которые потратила тайком его знакомая
Многотысячный материальный ущерб был возмещён пенсионеру после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает ГУФССП по Пермскому краю.
Со счета 78-летнего жителя Нытвенского округа, находившегося на длительном лечении, 44-летняя знакомая потратила около 100 тыс. руб. В течение нескольких месяцев она совершила порядка 250 покупок: приобретала продукты, одежду, оплачивала проезд в общественном транспорте. По её словам, она рассчитывала, что мужчина не заметит пропажи средств и что к моменту его возвращения она успеет вернуть деньги. Однако факт хищения выяснился раньше — когда к отцу приехала дочь, они совместно обратились в банк и обнаружили, что со счёта сняты все деньги. Распечатка операций показала многочисленные траты в магазинах и других местах, что стало основанием для обращения в полицию.
Узнав о начале проверки, женщина самостоятельно написала явку с повинной. В заявлении она пояснила, что нашла банковскую карту знакомого у себя дома и, испытывая финансовые трудности, решила воспользоваться ею, считая, что владелец не заметит списаний. Сначала сделала несколько мелких покупок, а убедившись, что на карте есть средства, стала тратить их регулярно и без ограничений.
Суд признал её виновной в совершении кражи денежных средств с банковского счёта (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы условно. Также она была обязана возместить причинённый ущерб в полном объёме.
Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о последствиях несвоевременного погашения долга. Однако в установленный срок для добровольного исполнения она не вернула деньги. В результате приставы начислили исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности и наложили взыскание на средства на её банковских счетах. Вся сумма ущерба была взыскана и перечислена пострадавшему. Исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением.
