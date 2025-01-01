В Прикамье пенсионеру вернули 100 тысяч, которые потратила тайком его знакомая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Многотысячный материальный ущерб был возмещён пенсионеру после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает ГУФССП по Пермскому краю.

Со счета 78-летнего жителя Нытвенского округа, находившегося на длительном лечении, 44-летняя знакомая потратила около 100 тыс. руб. В течение нескольких месяцев она совершила порядка 250 покупок: приобретала продукты, одежду, оплачивала проезд в общественном транспорте. По её словам, она рассчитывала, что мужчина не заметит пропажи средств и что к моменту его возвращения она успеет вернуть деньги. Однако факт хищения выяснился раньше — когда к отцу приехала дочь, они совместно обратились в банк и обнаружили, что со счёта сняты все деньги. Распечатка операций показала многочисленные траты в магазинах и других местах, что стало основанием для обращения в полицию.

Узнав о начале проверки, женщина самостоятельно написала явку с повинной. В заявлении она пояснила, что нашла банковскую карту знакомого у себя дома и, испытывая финансовые трудности, решила воспользоваться ею, считая, что владелец не заметит списаний. Сначала сделала несколько мелких покупок, а убедившись, что на карте есть средства, стала тратить их регулярно и без ограничений.

Суд признал её виновной в совершении кражи денежных средств с банковского счёта (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы условно. Также она была обязана возместить причинённый ущерб в полном объёме.

Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам. Должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о последствиях несвоевременного погашения долга. Однако в установленный срок для добровольного исполнения она не вернула деньги. В результате приставы начислили исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности и наложили взыскание на средства на её банковских счетах. Вся сумма ущерба была взыскана и перечислена пострадавшему. Исполнительное производство завершено в связи с фактическим исполнением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.