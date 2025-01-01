За сутки в Прикамье случилось 15 пожаров Из них пять произошли в краевой столице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За прошедшие сутки — 10 декабря 2025 года — на территории Пермского края было ликвидировано 15 пожаров. Из них пять произошли в Перми, по одному — в Большесосновском, Нытвенском, Добрянском, Березниковском, Лысьвенском, Суксунском, Оханском, Кунгурском, Горнозаводском и Соликамском муниципальных округах.

На пожарах никто не пострадал, однако, к сожалению, есть один погибший. В целях стабилизации пожарной обстановки 10 декабря на территории края работали 177 профилактических групп в составе 425 человек. За день ими проведены следующие мероприятия: осуществлено 1649 обходов мест проживания граждан, проинструктировано по вопросам пожарной безопасности 2606 человек, распространено 2098 листовок и памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием:

— при обнаружении признаков пожара незамедлительно звоните по телефонам «01», «101» или «112»;

— на территориях населённых пунктов и частных домовладений запрещено использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных мест, а также сжигать мусор, сухую траву, листву и другие отходы;

— собственники земельных участков, включая дачные и огородные, обязаны своевременно убирать мусор, сухую растительность и проводить покос травы.

В преддверии отопительного сезона особое внимание следует уделить соблюдению требований пожарной безопасности при использовании печного отопления и электрооборудования.

