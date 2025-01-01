Более 30 тысяч жителей Прикамья оформили самозапреты на кредиты Чаще всего заявления подавали люди в возрасте от 35 до 45 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В течение последних трёх месяцев свыше 30 тыс. жителей Пермского края воспользовались услугами многофункциональных центров для установки запрета на оформление кредитов на свое имя. По информации пресс-службы ведомства, наибольшее количество обращений зафиксировано в Перми — более 13,5 тыс. заявлений.

В число городов, где услуга пользовалась повышенным спросом, вошли также Березники (2,3 тыс. обращений), Чайковский (свыше 1,5 тыс.) и Кунгур (1 тыс.).

Как отметили в МФЦ, установка самозапрета на кредиты служит защитой от мошеннических действий, когда злоумышленники, незаконно получив доступ к персональным данным, оформляют займы на чужое имя. В МФЦ подчеркнули, что чаще всего с заявлениями на установку самоограничения обращаются жители Прикамья 35-45 лет. Преимущественно выбирается опция полного запрета на оформление любых кредитных продуктов.

Кроме того, в многофункциональных центрах напомнили, что с начала сентября текущего года у жителей края появилась возможность устанавливать и снимать запрет на регистрацию SIM-карт. Данная мера также направлена на снижение риска стать жертвой мошенников. На сегодняшний день этой услугой воспользовались более 5,5 тыс. граждан, проживающих в регионе.

