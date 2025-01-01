Зарплаты специалистов с навыками в сфере робототехники выросли на 25% в Пермском крае Одновременно с ростом зарплат увеличивается и число вакансий Поделиться Твитнуть

За 11 месяцев 2025 года медианная зарплата для специалистов с навыками в области робототехники по России составила 79 700 руб., что на 14% превышает аналогичный показатель за 2024 год (70 100 руб.). Рост заработных предложений наблюдается не только в столичных регионах, но и во многих субъектах РФ, что свидетельствует о растущем спросе на кадры, способные реализовывать высокотехнологичные проекты. Об этом сообщает hh.ru.

Наиболее значительный рост медианной зарплаты зафиксирован в следующих регионах (сравнение января–ноября 2025 и 2024 годов):

— Новосибирская область: +67% (с 60 до 100 тыс. руб.);

— Свердловская область: +46% (с 60 до 87 800 руб.);

— Московская область: +44% (с 62 до 89 300 руб.);

— Татарстан: +37% (с 73 600 до 100 600 руб.);

— Челябинская область: +27% (с 70 до 89 тыс. руб.).

В Пермском крае зарплатные ожидания работодателей выросли на 25% — с 80 до 100 тыс. руб. Одновременно с ростом зарплат увеличивается и число вакансий. Так, в Ульяновской области количество предложений для робототехников выросло втрое, в Ленинградской области — в 2,5 раза, в Приморском крае — на 63%.

При этом ожидания самих соискателей остаются выше рыночных предложений: в среднем они рассчитывают на 100 тыс. руб., что на 25% превышает текущую медиану. Это связано с тем, что робототехника требует глубоких междисциплинарных знаний, а специалисты с такими компетенциями оценивают себя на уровне верхних квартилей рынка труда.

«Рост зарплатных предложений для робототехников носит системный, а не локальный характер, что подтверждается динамикой в регионах-лидерах, — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям. — При этом ожидания кандидатов опережают предложения работодателей: соискатели оценивают свою стоимость на четверть выше медианы. Это означает, что компаниям для привлечения лучших специалистов придётся либо существенно повышать зарплатные вилки, либо предлагать уникальные нематериальные условия — гибкий график, возможности для развития, участие в инновационных проектах и т.п.».

