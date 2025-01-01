В Перми больше всего готовы платить водителям категории «B» Им предлагают от 150 до 250 тысяч рублей в месяц Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре самые высокие зарплатные предложения в Перми — для водителей категории «B»: работодатели готовы платить от 150 до 250 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает SuperJob.

На втором месте — вакансия производителя строительно-монтажных работ с требованием опыта не менее трёх лет. Заработная плата по ней составляет от 135 до 162 тыс. руб. Третье место занимает позиция инженера по эксплуатации зданий с окладом от 132 тыс., а также компенсацией питания и полисом добровольного медицинского страхования.

Также в число самых выгодных предложений вошла вакансия менеджера по подбору персонала с зарплатой от 100 до 170 тыс. руб. Замыкает рейтинг должность производителя работ в строительной компании: оклад от 100 тыс. плюс премии.

В целом, наиболее щедрые предложения сосредоточены в сферах IT и финансов, строительства и промышленности, здравоохранения, логистики и автосервиса, а также розничной торговли и управления.

