В Прикамье работника пилорамы будут судить за незаконную рубку леса Ущерб оценивается в 4 млн рублей

Фото: ГУ МВД России по Пермского края

В Губахе следователи местного отдела МВД завершили расследование уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаждений. Обвинение предъявили 55-летнему жителю Губахинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным следствия, с декабря 2024-го по январь 2025 года обвиняемый по указанию арендатора лесного участка занимался заготовкой древесины, однако превысил границы выделенного участка возле п. Шумихинский и срубил 206 деревьев (березы, ели и пихты) общим объемом более 300 кубометров и стоимостью свыше 4 млн руб. Срубленные деревья были вывезены на территорию пилорамы работодателя, который не знал о преступлении, на грузовом автомобиле.

О незаконной вырубке в августе сообщили сотрудники местного лесничества сотрудникам полиции. В ходе проверки информация подтвердилась.

При осмотре пилорамы полицейские нашли и изъяли бензопилу, с помощью которой были спилены деревья. Следствие также наложило арест на грузовой автомобиль стоимостью 2,5 млн руб., который использовался для вывозки зелёных насаждений.

