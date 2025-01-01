На стадионе «Юность» в Перми 20 декабря пройдут спортивные семейные игры Участие в мероприятии бесплатное Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В субботу, 20 декабря 2025 года, на стадионе «Юность» состоятся спортивные семейные игры. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Пермского края.

Участникам необходимо преодолеть 100-метровую дистанцию на коньках, ездить верхом на надувных лошадях, пробежать в "мега-ботах", управиться с коромыслом и кольцебросом, прокатиться на ледянках и поучаствовать в интеллектуальных играх.

Принять участие в спортивных семейных играх может любая семья (от двух человек), в том числе бабушки, дедушки, родители и любое количество детей. Для этого нужно отправить заявку в оргкомитет или перейти по QR-коду в афишах и баннерах. Заявиться на старты можно даже в день соревнований.

Участие в играх бесплатное. Победителям вручат дипломы, спортивный инвентарь, сувениры от партнёров мероприятия и подарки. После спортивно-развлекательного блока состоятся свободные катания.

