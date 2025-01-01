В зерне агрофирмы из Прикамья нашли перья и экскременты птиц У компании отозвали три декларации о соответствии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели проверку в ООО «Элита», которое выращивает зёрна в Суксунском округе. Как пишет сайт perm.aif со ссылкой на пресс-службу ведомства, сотрудники Управления нашли перья и экскременты птиц в зернохранилище и на зерне.

Помимо этого, Россельхознадзор обнаружил недостоверное декларирование зерна с помощью анализа данных на сайте Росаккредитации. В протоколах испытаний использовались методики, которые не используются для показателей микотоксинов, пестицидов и ГМО.

Всё это говорит о нарушении закона о техническом регулировании и регламента Таможенного союза о безопасности зерна. Сотрудники Россельхознадзора составили протокол об административном правонарушении. У компании отозвано три декларации о соответствии.

С начала года Управление в Пермском крае провело пять внеплановых выездных проверок по безопасности зерна, в результате отозвано семь деклараций о соответствии.

