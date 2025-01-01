В начале 2026 года «РусЛайн» выполнит разовые рейсы из Перми в Сухум Полёты туда-обратно запланированы на 3, 4, 10 и 11 января Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой АО АК «РусЛайн»

Авиакомпания «РусЛайн» в начале следующего года запустит разовые рейсы на направлении Пермь—Сухум. Полёты туда-обратно будут выполняться 3, 4, 10 и 11 января на 50-местных канадских самолётах Bombardier CRJ100/200. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут выполняться по выходным, вылет в Абхазию запланирован на субботу, вылеты обратно состоятся в воскресенье. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 8288 руб., в неё входят все сборы авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы.

Директор департамента сети маршрутов и продаж авиакомпании «РусЛайн» Ростислав Петров отметил, что рейсы позволят прикамцам провести каникулы у моря. Если направление Пермь—Сухум будет пользоваться устойчивым спросом, то авиакомпания «РусЛайн» может рассмотреть вопрос организации рейсов в Абхазию и в летний сезон.

