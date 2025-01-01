Экс-директора дома для престарелых в Прикамье осудили за кражу пенсий умерших С карт подопечных интерната было похищено около 330 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бывшему руководителю филиала дома-интерната для престарелых и инвалидов в Соликамске вынесли приговор за кражу пенсий с карт умерших подопечных. Как сообщает полиция Прикамья, пенсии были украдены у трёх человек.

Установлено, что конце 2022 года 42-летний подсудимый завладел банковскими картами трёх умерших лиц, не имеющих наследников. В общей сложности со счетов было снято около 330 тыс. руб. При этом пенсионные начисления, согласно закону, должны быть переданы в государственную собственность.

«В ходе следствия обвиняемый утверждал, что потратил похищенные средства на улучшение материально‑технической базы учреждения, однако не смог предоставить конкретных сведений о приобретённом имуществе. Его противоправная деятельность была пресечена в октябре текущего года после плановой ревизии в доме-интернате, в ходе которой были обнаружены несоответствия в финансовой документации», — рассказали в краевом МВД.

Соликамский городской суд признал бывшего руководителя учреждения виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Наказание назначено в виде штрафа в размере 450 тыс. руб. в доход государства с возмещением причинённого материального ущерба. В данный момент приговор не вступил в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.