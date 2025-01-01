В Прикамье осудили рабочего, обокравшего заказчика Мужчину приговорили к лишению свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Прикамье суд вынес приговор рабочему, обокравшему заказчика. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Во время выполнения строительных работ в частном доме злоумышленник узнал, что хозяин уезжает на рыбалку. Воспользовавшись его отсутствием, он дважды незаконно проник в жилище и похитил имущество на общую сумму 41 500 рублей, включая телевизор, аудиосистему, шуруповёрты, дрель и микроволновую печь. Часть похищенного он успел продать, а телевизор и аудиосистему оставил себе. В ходе расследования эти вещи были обнаружены и возвращены владельцу.

Суд признал подсудимого виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении несовершеннолетних детей, сотрудничество со следствием, добровольную выдачу части имущества, состояние здоровья и полное признание вины. В то же время как отягчающее обстоятельство было принято во внимание наличие у подсудимого опасного рецидива.

Лысьвенский городской суд приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскано 28 670 рублей в счёт возмещения материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

