В Перми вырастет цена электронных социальных проездных Пермякам он обойдётся на 200 рублей дороже

Администрация Перми

С 16 декабря 2025 года стоимость Электронного социального проездного документа (ЭСПД) увеличат с 1000 руб. до 1200 руб. в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.

При этом в дептрансе отметили, что изменение цены проездного — плановая индексация, а цена на него не не менялась почти два года.

Пункты обслуживания пользователей ЭСПД и ЭСПДШ и пополнения ЭСПД наличным способом работают в прежнем режиме. Безналичным способом пополнить проездной можно на сайте проездной59.рф.

Отметим, по закону право на получение ЭСПД имеют 16 категории граждан. Среди них реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда и труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий и т.д.

