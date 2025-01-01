В Перми вырастет цена электронных социальных проездных
Пермякам он обойдётся на 200 рублей дороже
С 16 декабря 2025 года стоимость Электронного социального проездного документа (ЭСПД) увеличат с 1000 руб. до 1200 руб. в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.
При этом в дептрансе отметили, что изменение цены проездного — плановая индексация, а цена на него не не менялась почти два года.
Пункты обслуживания пользователей ЭСПД и ЭСПДШ и пополнения ЭСПД наличным способом работают в прежнем режиме. Безналичным способом пополнить проездной можно на сайте проездной59.рф.
Отметим, по закону право на получение ЭСПД имеют 16 категории граждан. Среди них реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда и труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, ветераны боевых действий и т.д.
