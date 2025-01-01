У ТРЦ «Планета» в Перми открывается каток Открытие запланировано на 13 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

13 декабря у торгово-развлекательного центра «Планета» состоится торжественное открытие катка «Цветной Ледяной». В этот день гостей ждёт насыщенная развлекательная программа: с 13:00 начнётся работа катка, и первые три посетителя получат фирменные подарки и бесплатный сеанс катания.

С 13:00 до 18:00 для всех будут организованы бесплатные угощения. В 15:30 стартует дискотека на льду с участием диджея и аниматоров, а до конца вечера на площадке будет работать профессиональный фотограф. В 16:00 пройдёт развлекательная программа с розыгрышем призов от партнёров, а в 18:30 для гостей подготовлен праздничный сюрприз.

Каток будет работать ежедневно: в будние дни — с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00. Для входа необходимо единоразово приобрести карту за 50 рублей. Стоимость сеансов в будние дни до 17:00 составляет 200 рублей для детей до 12 лет и 250 рублей для взрослых, после 17:00 — 250 и 300 рублей соответственно. В выходные и праздники до 17:00 билеты стоят 250 рублей для детей и 300 рублей для взрослых, после 17:00 — 300 и 350 рублей соответственно.

Дополнительно можно воспользоваться услугами проката: коньки — 300 рублей (размеры с 26 по 47), защитный шлем — 100 рублей, помощник для катания — 200 рублей в час. Также доступны занятия с тренером: индивидуальные уроки продолжительностью 30–60 минут — от 700 до 1200 рублей (шлем включён), групповые занятия (2–6 человек, 60 минут) — 650 рублей с человека. Бесплатный вход предусмотрен для детей до 5 лет, пенсионеров и детей с ограниченными возможностями здоровья.

