Рядом с университетом в Перми демонтируют незаконный павильон Снос назначен на 17 декабря

В Дзержинском районе Перми рядом с проходной ПГНИУ демонтируют незаконный павильон. Объект с вывеской «Магазин» находится на ул. Сергея Данщина, 14. Принудительный демонтаж назначен на 17 декабря.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», распоряжение о сносе незаконно размещённого НТО вынес глава территориального органа Александр Стяжкин. Демонтажом, перемещением и временным хранением объекта займётся МКУ «Содержание муниципального имущества».

Ранее «Новый компаньон» писал, что за первую неделю декабря в Перми снесли восемь незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Больше всего таких павильонов было демонтировано в Орджоникидзевском районе (три объекта на ул. Первомайской). По два НТО снесли в Свердловском и Индустриальном районах и ещё один — в Кировском.

